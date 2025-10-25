İstanbul'da narkotik operasyonu: 10 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığını, yüklü miktarda uyuşturucu ve ham madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde, 203,5 kilogram kimyasal ele geçirildi.