İstanbul'da Newroz soruşturması: 12 kişi tutuklandı
İstanbul'da 22 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen Newroz'un ardından gözaltına alınan 12 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 14 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İstanbul'daki Newroz etkinliklerinin ardından gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 Mart'ta Yenikapıu'da düzenlenen Newroz etkinliklerinde "PKK propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındakiler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan kişilerden 12'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.