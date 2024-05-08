İstanbul'da okul müdürünü öldüren öğrenci hakkında tutuklama talebi

İstanbul'da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılması nedeniyle okul müdürü İbrahim Oktugan'u silahla öldüren Y.K. isimli öğrenci tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek öldüren yabancı uyruklu öğrenci adliyeye sevk edildi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenci Y.K., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Öte yandan okul müdürünün öldürülmesine eğitimciler tepki gösterdi. Eğitim emekçileri, yaşanan şiddete karşı çıkmak için eylem kararı aldı. Sendikaların paylaştığı bilgiye göre 8-9 Mayıs’ta okullarda siyah giyerek şiddete karşı kokart takılacak, 10 Mayıs Cuma günü ise iş bırakılacak.