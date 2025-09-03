İstanbul'da okul servislerinde "korsan taşımacılık" uyarısı: 4 ilçeye dikkat çekildi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerinde korsan taşımacılığa dikkati çekerek, yetkililere denetimlerin artırılmasını, velilere de yetki belgesi ve güvenlik standardı olan servisleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Sinar, korsan taşımacılığın servis sektöründe ciddi güvenlik riski oluşturduğunu, taşımacılık sektörünün kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

"GÜVENLİK RİSKİ VAR"

Okul servisi şoförlerinin çok sayıda eğitim ve denetimden geçtiğini vurgulayan Sinar, şunları söyledi:

"Bizler bu servis taşımacılığını yapmak için müthiş eğitimler alıyoruz. Servis şoförlüğü yapan meslektaşlarımız sabıka kayıtları, ehliyet, GBT'leri, alkol ve uyuşturucu testleri, sağlık raporları, psikoteknik raporları alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığından, belediyeden eğitim ve sertifikalar alıyorlar. Bunları birleştirerek şoförlük yapıyorlar. Keza arabalarımız sürekli TÜVTÜRK muayene istasyonlarında denetleniyor. Belediyenin tahakkuk istasyonlarında denetleniyor. Emniyet ve zabıta birimlerince denetleniyor. Biz, oda olarak meslektaşlarımızı denetliyoruz, sürekli denetlenebilir bir sektörüz. Ama korsan taşımacıların kim olduğu belli değil. Bunların şoförlerinin kim olduğu belli değil. Bunların şoförleri hiçbir eğitim almıyor. Sağlık raporları yok. Psikoteknik raporları yok. Alkol ve uyuşturucu kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı belli değil. Dolayısıyla burada bir güvenlik açığı, bir güvenlik riski var."

Sinar, İstanbul'da okul ve personel taşımacılığının yalnızca "34 LAA 001 – 34 LZZ 999" kombinasyonlu tahditli servis plakalarıyla yapılabildiğini hatırlatarak, bunun dışındaki faaliyetlerin korsan taşımacılık kapsamına girdiğini söyledi.

BAZI İLÇELERDE DAHA YOĞUN GÖRÜLÜYOR

Özellikle bazı bölgelerde korsan taşımacılığın arttığına dikkati çeken Sinar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz İstanbul'da meslektaşlarımızdan bu konuda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, bu tarafta (Anadolu Yakası) Pendik ve Tuzla'da korsan taşımacılık şikayetleri alıyoruz. Burada vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biraz daha uygun fiyata öğrenci taşıtacağız diye çocuklarımızın geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmayalım. Onlar bizim gözbebeklerimiz. Biz bu işi en güvenli şekilde yaptığımızı zaten yıllardır ispatlamış bir meslek topluluğuyuz. Dolayısıyla burada yetkililerimize, okul müdürlerimize, denetim birimlerimize de biraz daha, bu korsan taşımacılar üstünde denetimlerini sıklaştırmalarını, bunların taşımacılık yapmalarına imkan vermemelerini istiyoruz."

ARAÇLARIN ARKASINDAKİ "DUR" LEVHASINA DİKKAT

Günhan Sinar, yollarda ve duraklama anlarında diğer sürücülerin uyması gereken kurallara da değinerek, "Servis Araçları Yönetmeliğine göre okul servis aracının arkasındaki 'dur' levhası yandığı vakit arkadaki trafikteki araçlar okul servis aracını geçemezler. Arkasında beklemek zorundalar. Çünkü o 'dur' levhası yandığında servisten ya bir çocuk inecektir ya da bir çocuk binecektir. Dolayısıyla yandan, soldan, sağdan geçişler o öğrencinin hayatını tehlikeye atan hareketler olacaktır" uyarısında bulundu.

Özellikle motosiklet sürücülerinin servis araçlarının sağından hızla geçtiğinin altını çizen Sinar, "Oradan da bizim orta kapı açılıyor. Öğrenci iniyor. Bu da tehlikeli bir durum oluşturuyor. Hatta geçen sene bununla ilgili kazalarla da karşılaştık. Buradan motosiklet sürücülerini de uyaralım. Servis aracının sağından hiçbir şekilde geçmeyin" dedi.

Sinar, tüm sürücülere empati çağrısında bulunarak, "Dur levhası yandığında arkadan korna çalıp hem sesli şekilde hem de başka şekilde meslektaşlarımızı taciz etmeyin. O araçtan inen sizin çocuğunuz, bir akrabanızın, yakınınızın çocuğu da olabilir. Dolayısıyla böyle empati yaparak birbirimize kolaylıklar sağlayalım" diye konuştu.

KAYITLAR EMNİYET VE BELEDİYEYE İLETİLİYOR

Sinar, servis şoförlerinin tespit ettikleri ve İstanbul'da korsan taşımacılık yaptığını belirledikleri bazı araç ve sürücülere ilişkin kayıtların emniyet ve belediye yetkililerine iletildiğini aktardı.

Okul önlerinde kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin gerekli izin ve yetki belgesi bulunmayan araçlarla taşındığının görüldüğünü ifade eden Sinar, bu durumun hem çocukların güvenliği hem de servisçi esnafının emeği açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ

Okul servis ücretlerine de değinen Sinar, en son artışı 2025 yılının ocak ayında aldıklarını hatırlattı.

Yaklaşık 9 aydır ücret artışı yapılmadığını belirten Sinar, "Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak." diye konuştu.

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.

TALEP KABUL EDİLİRSE SERVİS ÜCRETİ 4 BİN LİRA OLACAK

İBB Meclisi'nde de fiyat tarifesinin belirleneceğini kaydeden Sinar, şöyle devam etti:

"Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak."

İSAROD Başkanı Günhan Sinar, servis ücretlerindeki yükseklik algısının özel okullardan kaynaklandığını savundu.

Özel okulların fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Sinar, "Orada da özel okulların, orada çalışan taşımacı şirketlerin bu fiyatı yükselttiği, aslında bu fiyatı servisçi esnafına da vermedikleri, öğrenci velisinden yüksek ücretler alıp komisyonculuk yaptıkları da zaten yıllardır biliniyor" ifadelerini kullandı.