İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı kaydedildi. Öğrencilerin okuldan tahliye edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...