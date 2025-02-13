İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...