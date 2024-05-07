İstanbul'da, okuldan atılan lise öğrencisi okul müdürünü ağır yaraladı

İstanbul Eyüpsultan'da, özel bir lisede öğrenim gören öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Kaçan öğrenci yakalandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K., isimli öğrenci yakalanırken, okul müdürü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana gelen olayda, iddialara göre, Iraklı lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.K., geçtiğimiz aylarda işlediği disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula gelen Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K., ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.