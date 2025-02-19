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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da yarın kent genelinde okullar tatil edildi. Vali Gül tarafından yapılan açıklamada, "Kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Güncel
  • 19.02.2025 15:49
  • Giriş: 19.02.2025 15:49
  • Güncelleme: 19.02.2025 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da okullar tatil edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, kentte yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminlerine göre, kar yağışının İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde okulla tatl edilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak. Vali Gül, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

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