İstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı
İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.
İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.
Kentte sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.
Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.
Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ara tatile başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.