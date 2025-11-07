Giriş / Abone Ol
İstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı

İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

  • 07.11.2025 14:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.

Kentte sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ara tatile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

