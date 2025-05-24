İstanbul'da ölümlü kazanın ardından kaçan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan ve polisi beklemeden olay yerini terk eden sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 18 Mayıs'ta TEM Otoyolu Güney Transit Yol'un Seyrentepe mevkisinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polis, kazaya karışan ve güvenlik güçlerini beklemeden olay yerini terk eden servis şoförünün S.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan servis şoförüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Kazaya karıştıktan sonra kolluk görevlilerini beklemeden kaza yerinden ayrılmak" ve "çalışma izin ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" maddelerinden 13 bin 779 lira idari para cezası kesildi.

S.G. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.