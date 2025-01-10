İstanbul'da operasyon: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazinin ele geçirildiğini duyurdu.
İstanbul’da bir Uyuşturucu İmalathanesine yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-6” operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 10, 2025
⛔️ 1 milyon 795 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.❗️
⚠️Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 3 şüpheli yakalandı.❗️
Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir… pic.twitter.com/5xMActdnst