İstanbul'da operasyon: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazinin ele geçirildiğini duyurdu.