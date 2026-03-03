Giriş / Abone Ol
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, farklı olaylara karıştıkları belirlenen kişilerin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel
  • 03.03.2026 08:55
  • Giriş: 03.03.2026 08:55
  • Güncelleme: 03.03.2026 08:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı olayı gerçekleştiren şüphelilerin adreslerini ve kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

