İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 5 gözaltı
İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, farklı olaylara karıştıkları belirlenen kişilerin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul'da, organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 4 farklı olayı gerçekleştiren şüphelilerin adreslerini ve kimliklerini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.