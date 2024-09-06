İstanbul'da 'organize suç örgütü' operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-22" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

23 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya operasyonun, İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gerçekleştiğini belirtti.

Operasyonlarda, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerin, söz konusu ilçelerde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi eylemlerde bulundukları tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.