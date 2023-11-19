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İstanbul'da otomobil kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 11:51
  • Giriş: 19.11.2023 11:51
  • Güncelleme: 19.11.2023 11:52
Kaynak: AA
İstanbul'da otomobil kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobile silahla ateş ettikleri belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Ataşehir'de bir otomobilin motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.E. (29) ve G.H.(31), 15 Kasım'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirilirken, zanlıların kullandıkları motosikletin kiralık olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, adını bilmedikleri bir kişinin olayı gerçekleştirmeleri için kendileriyle görüştüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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