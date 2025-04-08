İstanbul'da otoyoldaki gişelerde aracın tıra çarpması güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari aracın çarptığı dünkü kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, gişelerden geçtiği sırada yavaşlayan tıra arkadan hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.