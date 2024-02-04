İstanbul'da otoyoldaki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde ilerleyen Hasan Çıbık (29) idaresindeki 34 DZD 934 plakalı motosiklet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran 34 JJS 31 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çıbık, otoyola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Çıbık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sıradaki Haber