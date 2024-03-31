İstanbul'da oy verme işleminde sona yaklaşıldı

İstanbul'da, saat 08.00'de başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işleminde sona yaklaşıldı.

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek İstanbullular, sabahtan itibaren sandıkların kurulduğu okullara giderek oylarını kullandı.

Öğle saatlerine doğru havanın da ısınmasıyla sandıkların bulunduğu okullarda yoğunluk arttı. Oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp konulması, seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına yol açtı.

Türkiye'de 19 bin 249 kişiyle en fazla seçmenin bulunduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'na gelen seçmenler de yoğunluk oluşturdu.

Kentte bazı okullarda oy verme işlemi ise sakin geçiyor.