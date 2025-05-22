İstanbul'da özel halk otobüsleri sefer yapmıyor

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki alacakları gerekçesiyle kontak kapattı.

Otobüs sahipleri yaptıkları açıklamada eylemin gerekçesini "Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir" şeklinde açıkladı. Eylem kararı ise "Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur" şeklinde açıklandı.

İBB: MASRAFLARI BİZ KARŞILIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da İETT tarafından; 3.766 adedi İETT’nin kendi filosu, 3.020 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6.786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir" denildi.

"EK SEFERLER VE HAT PLANLAMALARI GİBİ BİR DİZİ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır. İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."