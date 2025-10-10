Giriş / Abone Ol
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yollar 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.

Güncel
  • 10.10.2025 16:04
  • Giriş: 10.10.2025 16:04
  • Güncelleme: 10.10.2025 16:16
Fotoğraf: AA

İstanbul'da pazar günü gerçekleşecek koşu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu nedeniyle trafiğe kapatılacak ve alternatif olarak kullanılacak yollar belirlendi.

Buna göre, 12 Ekim Pazar günü 07.00-11.00 saatleri arasında Çırağan, Muallim Naci, Kuruçeşme ve Bebek çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Saat 07.00-11.00 arası kapalı olacak yollar şunlar:

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar

Alternatif güzergahlar ise şunlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi

