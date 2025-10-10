İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yollar 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, 12 Ekim Pazar günü 07.00-11.00 saatleri arasında Çırağan, Muallim Naci, Kuruçeşme ve Bebek çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.
Saat 07.00-11.00 arası kapalı olacak yollar şunlar:
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar
Alternatif güzergahlar ise şunlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi