İstanbul'da pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde poşet içerisinde pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde sabah saatlerinde işe giden yurttaşlar, iddiaya göre otoyol kenarında bir poşet gördü.



Poşet içerisine el bombalarını fark edenler polis ekiplerine haber verdi. Poşette pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulan polis ekipleri bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı.