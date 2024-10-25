İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da PKK/KCK adına "sokak olayları çıkarma arayışında" olduğu belirtilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten 44 kişi tespit edildi.

Açıklamada, şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da "başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında" oldukları ifade edildi.

Soruşturmada örgütün kırsal alanında eğitim aldığı belirtilen 3 şüphelinin İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.