İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 19'u tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik soruşturma"lar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 19'u ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

Soruşturmada yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında olan, ele geçirilen örgütsel arşiv niteliğindeki materyallere göre örgütün kırsal alanında eğitim gördüğü ve kent alanına gönderildiği tespit edilen ve örgüt mensuplarına finansman sağladıkları belirlenen 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 38 kişiden, 13 ü adli kontrol istemiyle sevk edilmiş ve haklarında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 25 şüpheliden 19’u tutuklanırken 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.