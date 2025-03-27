İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Mart Pazartesi akşamı Merkez Mahallesi'ndeki restoranda oturan E.A'ya motosikletli saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda E.A ile B.T vurularak, H.M ise cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Restoran ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.