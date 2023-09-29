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İstanbul'da sağanak başladı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Güncel
  • 29.09.2023 07:52
  • Giriş: 29.09.2023 07:52
  • Güncelleme: 29.09.2023 07:56
Kaynak: İHA
İstanbul'da sağanak başladı
Fotoğraf: İHA

İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış başladı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi.

Yağışların İstanbul’da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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