İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de de sağanak etkili oldu.