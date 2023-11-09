İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde sağanak halinde etkili oluyor. Erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmura yakalanırken bazı vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü. Meteoroloji verilerine göre, yağışlar Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gün içinde ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sağanak, E-5 Karayolu üzerinde yer yer trafik oluşmasına neden oldu. Trafik yoğunluğu saat 07.45 sıralarında yüzde 69’a kadar çıktı / İHA

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.