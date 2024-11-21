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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor.

Güncel
  • 21.11.2024 14:10
  • Giriş: 21.11.2024 14:10
  • Güncelleme: 21.11.2024 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Fotoğraf: BirGün

İstanbul'da etkili olan lodos beraberinde yağışı da getirdi.

Kentin bazı bölgelerinde sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar Beyoğlu ilçesinde yerini sağanağa bıraktı.

Yağışın etkili olmasıyla İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk azaldı.

Meteoroloji, 21 Kasım hava durumu raporunda aralarında İstanbul'un da bulunduğu 49 il için sarı kodla uyarı yapmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklıklarda 4 ila 6 derece düşüş beklendiği belirtilmişti.

Meteorolojiden 49 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
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