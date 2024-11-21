İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan lodos beraberinde yağışı da getirdi.

Kentin bazı bölgelerinde sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar Beyoğlu ilçesinde yerini sağanağa bıraktı.

Yağışın etkili olmasıyla İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk azaldı.

Meteoroloji, 21 Kasım hava durumu raporunda aralarında İstanbul'un da bulunduğu 49 il için sarı kodla uyarı yapmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklıklarda 4 ila 6 derece düşüş beklendiği belirtilmişti.