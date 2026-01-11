İstanbul'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış ve rüzgâr, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan sağanak, yolları suyla doldururken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı, bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe'de bir otomobil takla attı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası’ndan başlayarak tüm kentte etkili olan yağmur, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağmurla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik yavaşladı.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular, yağmurdan korunmak için üst geçidin altına sığındı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

SU BASKINLARI

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarda yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı.

Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.

Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yola biriken su nedeniyle sürücülerin temkinli seyrettikleri gözlendi.

BİR OTOMOBİL KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATTI

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.

Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentin bazı bölgelerinde dolu yağarken, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Ataşehir'de yolda biriken suyu fark etmeyen sürücüler, araçlarıyla, yol kenarından geçen yayaları ıslattı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, birçok ilçede günlük yaşamı aksattı.