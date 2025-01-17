İstanbul'da sahte alkol soruşturması: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da tespit edilen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirilmiş, zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.