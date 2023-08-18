İstanbul'da sahte hayvan ilacı satan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Pendik'te hayvanlara yönelik sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 5 milyon lira değerinde sahte doping, hormon, vitamin ile tedavide kullanılan ilaç ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasaya sahte ilaç süren kişilerle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin Pendik'te farklı adreslerde ilaç imalatı yaparak bu ilaçları farklı adreslerde bulundurduğu belirlendi.

Ekipler, bir süre fiziki ve teknik takip yaptıktan sonra tespit ettikleri 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 5 milyon lira olan ve hayvanlarda kullanılan 13 bin 500 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında, 2 bin 35 adet piyasaya sürülmeye hazır halde doping, hormon, vitamin ilaçları ile hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar, 2 tabanca ve narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ilaçları numune olarak Rusya ve Çin'den getirterek burada sahtelerini imal ettiklerini, ilaçları orijinalmiş gibi veteriner ve petshoplara sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.