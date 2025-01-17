İstanbul'da sahte içki nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti: Toplam can kaybı 38

İstanbul'da 5 kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybetti. Sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi.

İstanbul genelinde son 5 günde sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alınmştı.

88 kişiden 38'i kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 43 kişiden 24'ü ise entübe olarak yoğun bakımda.