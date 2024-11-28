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İstanbul'da sahte içki ölümleri: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltında

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.11.2024 11:15
  • Giriş: 28.11.2024 11:15
  • Güncelleme: 28.11.2024 11:19
Kaynak: AA
İstanbul'da sahte içki ölümleri: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2’sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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