İstanbul'da sahte içki ölümleri artıyor: Can kaybı 22'ye yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Sahte içkileri sattığı tespit edilen ve gözaltına alınan kişilerden 10'u tutuklandı.
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin tedavisi sürerken, 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.
Habertürk'ün aktardığına göre; Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye başvurduğu tespit edilmişti.
Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.
ADANA'DA 567 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONDU
Öte yandan, bugün Adana'da 567 litre sahte içki ele geçirildiği, dört kişinin gözaltına alındığı da açıklandı.
Sekiz adreste 567 litre sahte içkinin yanı sıra 170 bandrol ve 80 etiket ele geçirdi.