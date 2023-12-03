İstanbul'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da, kendi ürettiği sahte içkileri satmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlının ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesinde tekel bayilere ve eğlence mekanlarına satmaya hazırlandığını tespit etti.
Yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, şüphelinin sahte içkileri Maltepe'deki bir depoda imal ettiği belirlendi.
Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı.
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