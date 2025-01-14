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İstanbul'da sahte içkiden 1 günde 11 ölüm

İstanbul genelinde, son bir gün içinde sahte alkol alan 38 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Başvuran 38 kişiden 11 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 14.01.2025 19:32
  • Giriş: 14.01.2025 19:32
  • Güncelleme: 14.01.2025 19:38
Kaynak: İHA
İstanbul'da sahte içkiden 1 günde 11 ölüm
AA

İstanbul’da son 1 günde 11 kişi sahte içkiden öldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde son bir gün içinde sahte içkiden zehirlenen 38 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hastaneye başvuranlar tedavi altına alındı. Başvuran hastalardan 26 kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan 11 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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