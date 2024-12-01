İstanbul'da sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi: 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da son günlerde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi.

Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Ölümlere ilişkin polis Aksaray semtinde bazı eğlence merkezlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Dün yapılan denetimlerde farklı boyutlarda 18 şişe ile 149 litre bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirildi.

Eğlence merkezi sorumlusu 2 kişi gözaltına alındı. Zehirlenen bir kişinin sahte içkiyi Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten aldığını ifade etmesi üzerine bölgede tarife uyan bir minibüs 2 adet 1.5 litre ve 2 adet 0,75 litre şişe içerisindeki sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Aksaray Mahallesi'nde de aldıkları içkiden zehirlenenlerin ortaya çıkması üzerine polis, Küçük Langa Caddesi'nde kaçak içki satan işletmede de bir şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.