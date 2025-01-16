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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

Güncel
  • 16.01.2025 12:58
  • Giriş: 16.01.2025 12:58
  • Güncelleme: 16.01.2025 13:01
Kaynak: AA
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

31 KİŞİNİN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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