İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 6 kişi farklı tarihlerde aynı tekel bayinden alışverişi yaptı. Aldıkları içkileri tüketen ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Engin Turhan ve Halim Ferti hayatını kaybetti.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Tandoğan, Semih Kaplan, Yemliha Karaboğa ve Serdar Şahingiray’ın ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan ölümlerin ardından polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi Anıl Atay ve Özgür Toroman, 'Taksitle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi