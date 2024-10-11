Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da bir tekel bayinde satılan içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si öldü. Tekel Bayi, belediye tarafından mühürlenirken iş yeri sahipleri 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Güncel
  • 11.10.2024 14:41
  • Giriş: 11.10.2024 14:41
  • Güncelleme: 11.10.2024 14:44
Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 6 kişi farklı tarihlerde aynı tekel bayinden alışverişi yaptı. Aldıkları içkileri tüketen ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Engin Turhan ve Halim Ferti hayatını kaybetti.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Tandoğan, Semih Kaplan, Yemliha Karaboğa ve Serdar Şahingiray’ın ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan ölümlerin ardından polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi Anıl Atay ve Özgür Toroman, 'Taksitle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

BirGün'e Abone Ol