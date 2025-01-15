İstanbul'da sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen sahte kimlik ve pasaport operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta kargo gönderiminin yapıldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste hediyelik eşya kutusuna gizlenmiş sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi ile pasaport ele geçirildi.

Operasyonun ardından basım merkezlerine ulaşmak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1150 pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makineleri ile sahte belge üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.