İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 31 bin 760 şişe ele geçirildi

İstanbul'da, bir depoya düzenlenen operasyonda 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul'da bir depoda 31 bin 760 şişe sahte parfüm bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Başakşehir'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Depodaki aramada, bazı ünlü markalara ait dolumu tamamlanmış 31 bin 760 şişe parfüm, 309 bin 815 boş kutu ile kapaklar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.