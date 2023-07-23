İstanbul'da serinlemek isteyenler sahil ve parkları tercih etti

İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahiller, parklar ve mesire alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hissedilen hava sıcaklığının 37 derece, nem oranı ise yüzde 52 olarak duyurduğu kentte bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Kartal, Maltepe ile Pendik sahilinde sıcak havadan bunalanlar parklarda ağaçların altı ile gölgeliklerde vakit geçirdi.

Hafta sonu dolayısıyla parklara piknik yapmak için gelen vatandaşlar gölgelik alanlarda toplandı.

Üsküdar, Kuzguncuk, Salacak ve Kuleli sahilinde vatandaşlar denizde serinlemeye çalıştı.

Avrupa Yakası'nda da serinlemek isteyenler ise İstanbul Boğazı'nı tercih etti.