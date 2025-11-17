İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Şişli'de, trafikte şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin savrularak düşmesi araç kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy'de, bir taksi şerit değiştirdiği sırada yolda seyreden motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü, yandaki İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazayı gören başka bir motosikletli, hafif yaralanan sürücüyü yerden kaldırdı.
Kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.