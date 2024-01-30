İstanbul'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı

İstanbul'da seyir halindeki otomobille düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Mahmutbey gişeler mevkisinde seyir halindeki bir otomobile, motosikletteki 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü M.Y. açılan ateş sonucu yaralanırken, araçta bulunan iş insanı H.C. ile eşinin yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.