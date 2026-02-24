İstanbul'da sıcaklık, kış değerlerine gerileyecek: AKOM'dan sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar 5 derece ve altına gerileyecek. Aralıklarla sağanak geçişleri de bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 12-14 derece aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalarak 5 dereceler civarı ve altına, kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu
26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu
27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu
1 Mart Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
2 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/fDIScUEFij— AKOM (@ibbAkom) February 24, 2026