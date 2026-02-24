İstanbul'da sıcaklık, kış değerlerine gerileyecek: AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 12-14 derece aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalarak 5 dereceler civarı ve altına, kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, aralıklarla sağanak yağmurlu

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

1 Mart Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

2 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu