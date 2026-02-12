Giriş / Abone Ol
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar bugün itibarıyla hafta sonuna kadar yükselecek. Yapılan açıklamada, kentte fırtına ve sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

  12.02.2026 09:37
  • Giriş: 12.02.2026 09:37
  • Güncelleme: 12.02.2026 09:42
İstanbul'da sıcaklıklar artıyor: AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu

