İstanbul'da sıcaklıklar artıyor: AKOM'dan fırtına ve sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar bugün itibarıyla hafta sonuna kadar yükselecek. Yapılan açıklamada, kentte fırtına ve sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/BoFKTjB8NE— AKOM (@ibbAkom) February 12, 2026