İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor: AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da cuma akşam saatlerine kadar yağış beklenmezken havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, halihazırda 10 dereceler civarında kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artarak hafta sonuna kadar 15 derecelerin üzerine bahar değerlerine yükseleceği öngörülmektedir" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

26 Mart Perşembe: Parçalu bulutlu

27 Mart Cuma: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu

28 Mart Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağmurlu

29 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

31 Mart Salı: çok bulutlu, sağanak yağmurlu