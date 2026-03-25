İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor: AKOM'dan sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artarak hafta sonuna kadar 15 derecelerin üzerine yükselecek. Cumartesi günü için sağanak uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da cuma akşam saatlerine kadar yağış beklenmezken havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, halihazırda 10 dereceler civarında kış değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artarak hafta sonuna kadar 15 derecelerin üzerine bahar değerlerine yükseleceği öngörülmektedir" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
26 Mart Perşembe: Parçalu bulutlu
27 Mart Cuma: Parçalı bulutlu, akşam yağmurlu
28 Mart Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağmurlu
29 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
31 Mart Salı: çok bulutlu, sağanak yağmurlu
