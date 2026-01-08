İstanbul'da şiddetli fırtına: Kentte son durum ne?

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına sebebiyle birçok noktada çatılardan ve binalarda kopan parçalar can güvenliğini tehdit etti.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kentin sahil ilçelerinde yüksek dalgalar meydana geldi.

Şehir Hatları, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılmayacağını duyururken, Beşiktaş İskelesi'nde denizin kabarması sebebiyle su baskını yaşandı ve iskele kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı koruların ziyarete kapatıldığını açıkladı.

KENTTE HANGİ OLAYLAR YAŞANDI?

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokak'ta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ali Efendi Sokak'ta evin bahçesindeki ağacın devrildiği park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Büyükçekmece D-100 kara yolundaki alt geçit rüzgarın etkisiyle deniz suyuyla doldu, geçidi kullanan araçlar güçlükle ilerledi. Mimaroba Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesindeki ağaç devrildi. Yine aynı sitedeki bir binanın dış cephesinin bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısının bir parçası rüzgarın etkisiyle koparak çevreye savruldu. Bu anlar yurttaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar'da D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde fırtınanın şiddetiyle aydınlatma direği yan yatanken, ulaşım kontrollü sağlandı.

Esenler Atışalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü.

Esenler / Fotoğraf: DHA

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde ağaç devrilmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı, yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde devrilen ağaç seyir halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, bir süre trafiğe kapanan yol ağacın ve araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Ataköy 19 Mayıs Caddesi'nde devrilen ağaç 2 otomobile hafif zarar verdi, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kağıthane'deki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafenin çatısı koptu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kafenin çevresine çektikleri şeritle güvenlik önlemi aldı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı koparak yan taraftaki bahçeye düştü.

Sultangazi'de bir evin çatısından kopan saclar caddedeki aracın üstüne düştü.

Fatih'te bir binanın dış cephe çalışması sırasında inşaat iskelesi çöktü. Vezneciler istikametine çıkan yol çöken inşaat iskelesinin yolu kapatması nedeniyle sonucu kapandı.

Aksaray'da ise binadan kopan kiremit parçaları sokakta park halinde bulunan otomobilin camını patlattı.

Yine Fatih'te fırtına nedeniyle bir sokakta tabeladan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin camının kırılmasına neden oldu.

Mecidiyeköy / Fotoğraf: DHA

Mecidiyeköy meydanda bulunan seyyar simit tezgahı ise kuvvetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Tezgahın arkasında oturan simitçi ise dengesini kaybederek yere düştü.

Ayasofya Camii'ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.

Fotoğraf: AA

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Toros Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle yerinden koparak sokağa savruldu. Olay sırasında bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, çatının parçaları park halindeki 4 otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Aynı mahalledeki Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu. Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü.

Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokak'taki bir binanın çatısındaki izolasyon parçaları rüzgarın şiddetiyle koparak kaldırıma düştü.

Örnektepe Mahallesi Taşlık Sokak'ta ise kökünden sökülen ağacın parçaları iki evin çatısına zarar verdi.

Camiikebir Mahallesi'nde yol kenarına önlem amaçlı konulan sac barikatın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Şişli'de de bir binanın çatısından parçaların koptuğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Levent'te ise bir inşaatın etrafındaki sac levhalar şiddetli rüzgar yüzünden etrafa savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

Cevizlibağ'da yağış sonrası su birikintisinin oluştuğu metrobüs üst geçidinde vatandaşlar, durağa ulaşabilmekte zorlandı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde de 6 katlı iş yerinin çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

PENDİK'TE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Pendik Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Başakşehir'de trafik tabelası rüzgarla birlikte yerinden sallanarak tehlike oluşturdu. Bu anlar trafikte seyreden sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

69 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki fırtına nedeniyle 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri 69 olaya müdahale edildiğini açıkladı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekiplerinin hazır olduğu aktarılan açıklamada, "Fırtına nedeniyle İBB ekipleri, şu ana kadar 26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması, 16 çatı uçması, 23 tehlike arz eden parça, 4 direk, tabela ve reklam panosu ile benzeri toplam 69 olaya müdahale etti. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi" bilgisi paylaşıldı.

BAZI KORULAR ZİYARETE KAPATILDI

Kentte dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı korular da ziyarete kapatıldı.

Geçici olarak ziyarete kapatılan noktalar arasında Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu yer alıyor.

BEŞİKTAŞ İSKELESİ'NDE SU BASKINI, VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına sebebiyle Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana geldi.

İskele, tedbir amaçlı kapatıldı.

Ayrıca saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik hatları da işletmeye kapatıldı.

Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşandı.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal edilen seferler şöyle; Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri 06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri 7:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri 09:25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri 09:00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

SAHİLLERDE YÜKSEK DALGALAR OLUŞTU

Fırtına kentin sahil ilçelerinde yüksek dalgalara sebep oldu.

Üsküdar Salacak Sahil’inde dev dalgalar oluştu.

Kız Kulesi'ni izlemeye gelenler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Üsküdar / Fotoğraf: DHA

Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu.

Kartal sahilinde ise dalgaların yola vurdu. Pendik istikametinde seyir halinde olan sürücüler, yoldaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, dalgaların yola vurması cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dalgaların yola kadar yükseldiği, yürüyüş yollarının tamamının suyla dolduğu görülüyor. Sahil yolunda araçların güçlükle ilermesi de görüntülerde yer alıyor.

Beşiktaş / Fotoğraf: AA

Ayrıca Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin sahilinde de dev dalgalar oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74 DÜZEYİNDE

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında araçlar ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'lere kadar çıktı.

Kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde saatte 50 ila 90 kilometre hızla esmesinin bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin ediliyor.