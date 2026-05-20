İstanbul'da şiddetli sağanak başladı
İstanbul'da bugün beklenen şiddetli sağanak başladı. Yağışın yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Aralıklı sağanaklar yaklaşık 1 hafta boyunca etkili olacak.
İstanbul’da etkisini günlerce sürdürmesi beklenen şiddetli sağanak başladı.
Sağanak ilk olarak Anadolu Yakası'nda, ardından Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda başladı.
Saat 15.00 sularında başlayan gök gürültülü sağanağın yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbulluları bugünkü sağanak öncesi uyarmıştı.
Yetkililer, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve aralıklarla sağanak görüleceğini bildirmişti.
Aralıklı yağışlar 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek.
Ortalama sıcaklığın da 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.