İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor: AKOM ve Valilik'ten “dikkatli olun” çağrısı

İstanbul, bugün itibarıyla yeniden yoğun yağışlı ve fırtınalı havanın etkisine giriyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Valilik, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren metrekareye 30 kilograma kadar yağış beklendiğini belirterek, sel ve su baskını riskine karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son açıklamada, hafta sonu yaşanan kısa süreli hava yumuşamasının ardından kentin bugün (Pazartesi) itibarıyla yeniden şiddetli hava koşullarına teslim olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgâr, gün boyu şehirde etkisini sürdürecek.

Rüzgârın şiddetinin zaman zaman fırtına düzeyine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgârın özellikle Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde daha yoğun hissedileceği kaydedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de olası olumsuzluklara karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Marmara bölgesinin güneyinde etkili olacak olan lodos fırtınasına dikkat çekildi.

Valilik tarafından yapılan duyuruda fırtınanın hızı ve süresi hakkında şu bilgiler verildi:

​“Rüzgârın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50–75 km hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” ​