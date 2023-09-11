İstanbul'da silahla bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da eğlence mekanına alınmadıkları gerekçesiyle kapıdaki görevliyi silahla yaralayan, kaçtıkları sırada polis ekiplerine de ateş eden 2 şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına gelen 3 kişi, içeri alınmadıkları gerekçesiyle kapıdaki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.
Yapılan takip sırasında Esenler'de kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerine ateşle karşılık veren 3 şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Bayram S'nin 71, Mustafa T'nin 5, Uğur S'nin de 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Bayram S. ile Mustafa T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.