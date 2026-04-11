İstanbul'da sis etkisi: Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi
İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde görüş mesafesini düşürdü. Şehir Hatları seferleri iptal edilirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de sisle kaplanarak havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Şehir hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
İptal olan seferler şöyle;
Aşiyan-Anadolu Hisari-Küçüksu
Sarıyer-Beykoz
Çubuklu-İstinye
Sarıyer-Eminönü
Üsküdar-Aşiyan
Anadolu Kavağı-Sarıyer