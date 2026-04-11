İstanbul'da sis etkisi: Şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

Sisle kaplanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de havadan görüntülendi.

Şehir hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İptal olan seferler şöyle;

Aşiyan-Anadolu Hisari-Küçüksu

Sarıyer-Beykoz

Çubuklu-İstinye

Sarıyer-Eminönü

Üsküdar-Aşiyan

Anadolu Kavağı-Sarıyer